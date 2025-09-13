Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

La Municipalidad de Ushuaia inició los operativos de limpieza en las zonas más afectadas por el temporal

La Municipalidad de Ushuaia inició el viernes los operativos de limpieza en las zonas más afectadas por el temporal, interviniendo en la Avenida Alem, los barrios KyD y Kaupén, y en el Valle de Andorra.

Bajo la coordinación de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, distintas áreas municipales trabajan en conjunto – Defensa Civil, Hábitat y Ordenamiento Territorial, Planificación e Inversión Pública- para restablecer la normalidad y brindar tranquilidad a los vecinos.

“Estamos llevando adelante un trabajo articulado con todas las áreas para dar respuesta inmediata a cada situación y garantizar que los vecinos recuperen la tranquilidad lo antes posible”, destacó David Ferreyra, secretario de Ambiente.

«Estas acciones se desarrollan de manera permanente y resultan fundamentales para garantizar la seguridad y el orden en la ciudad» señaló el funcionario.

Vecinos y vecinas que aún requieran asistencia pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con el Centro de Atención Vecinal Ushuaia (CAVUSH) al 2901-607236.

Comparte
Facebook X-twitter Linkedin Whatsapp Telegram Envelope

Seguir leyendo

Últimas noticias

Contacto
Últimas noticias
Seguinos
Instagram X-twitter
© 2025 redintdf.com

Sitio creado por Disew

Escanea el código