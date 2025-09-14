“La Muni más Cerca” llegó al B° Río Pipo Con un amplio operativo comunitario 

La Municipalidad de Ushuaia a través de un trabajo articulado entre la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos junto con la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades, y el Centro de Acción Legal Comunitaria desplegó el programa “La Muni más Cerca” en el B° Río Pipo con una propuesta integral de la que formaron parte más de 200 vecinos y vecinas.

El intendente Walter Vuoto acompañó el operativo que tuvo lugar en el Jardín N.º 28 donde se ofreció a las y los vecinos controles de salud, asesoramiento comunitario, turnos médicos, turnos ginecológicos para la realización de PAP, turnos para castraciones, antiparasitarios y múltiples servicios municipales.

Vuoto destacó la importancia del programa y expresó que “´La Muni más Cerca’ surge de los talleres de escucha y nos permite llevar respuestas concretas a cada barrio. Estuvimos toda la semana con jornadas de limpieza, marcando cartelería en otros sectores, dando turnos de zoonosis, entregando el nuevo carnet de salud integral de las mujeres y recorriendo con todo el equipo sanitario y de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades los distintos sectores de la ciudad”.

El intendente también resaltó la labor del personal municipal al indicar que “hay más de 30 agentes municipales y sanitarios, además de las cooperativas de limpieza, trabajando en un operativo integral en otros sectores de Ushuaia”.

A su vez agradeció especialmente al Ministerio de Educación y a la comunidad educativa del Jardín 28 que permitió desplegar esta propuesta superadora.

Finalmente Vuoto adelantó que los próximos encuentros del programa tendrán lugar en la zona norte de la ciudad y aseguró que “hasta acá nos sentimos muy satisfechos con el trabajo realizado y los invitamos al próximo operativo donde seguiremos acercando el Estado municipal a cada barrio, escuchando y trabajando junto a los vecinos y vecinas”.