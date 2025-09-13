Se Informó más de 60 intervenciones por el temporal de viento en cinco horas 

La Municipalidad de Ushuaia informó que, en un lapso aproximado de cinco horas, Defensa Civil Municipal, en articulación con los cuarteles de bomberos de la ciudad y la Dirección Provincial de Energía (DPE), respondieron a más de 60 emergencias registradas a través de la línea 103, a raíz del fuerte temporal de viento que afectó a la ciudad.

El operativo, que se extendió hasta la madrugada, incluyó la atención de situaciones como caída de árboles, daños en viviendas, carteles y cables caídos, además de otros eventos de riesgo que demandaron la movilización de recursos en distintos puntos de la ciudad.

La Subsecretaría de Seguridad Urbana elaboró un mapa de incidentes con el detalle geolocalizado de cada intervención, lo que permite dimensionar la magnitud de la jornada. En ese marco, el Municipio destacó la capacidad operativa y la articulación interinstitucional que permitió dar respuestas rápidas y efectivas frente a las contingencias.

Las autoridades municipales agradecieron la colaboración de los vecinos y vecinas, así como la labor de los cuarteles de bomberos y del personal de la DPE. Asimismo, recordaron que ante cualquier situación de riesgo se debe llamar de inmediato al 103, la línea de emergencias de Defensa Civil Municipal, disponible las 24 horas.