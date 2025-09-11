La Municipalidad de Ushuaia junto a Prefectura Naval y la Asociación ABE realizaron jornada de limpieza en la Bahía Encerrada

La Municipalidad de Ushuaia a través de la Secretaría de Medio Ambiente y en colaboración personal de la Prefectura Naval Argentina y de la Asociación Bahía Encerrada (ABE), llevaron adelante una nueva jornada de limpieza en la reserva natural Bahía Encerrada, a fin de poner en valor el espacio.



El responsable del área municipal, David Ferreyra explicó que “el operativo se inició a las 12 horas, dado que es el momento en que baja la marea y ahí, se retiraron numerosos residuos voluminosos, a través de un trabajo articulado entre las diferentes entidades”.



En tanto, lamentó que “haya vecinos y vecinas que rompan con las normas de convivencia y arrojen residuos en un pulmón verde, tan valioso para la ciudad”. Por esa razón, anticipó que “en los próximos meses estaremos abocados a realizar campañas de sensibilización y concientización sobre el correcto tratamiento que debemos darle a los residuos domiciliarios y voluminosos, porque lamentablemente son situaciones que se repiten en distintos sectores”.



Ferreyra contó que “previa a la jornada, estuvimos reunidos con los integrantes de la Asociación y en el marco de su 15° aniversario, vamos a sumar más cartelería indicativa y realizar una puesta en valor de los distintos miradores, con la idea de que los vecinos y turistas puedan disfrutarla aún, mucho más”.