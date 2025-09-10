La Municipalidad de Ushuaia realizó trabajos de mejoramiento vial en la intersección en la Ruta N°3 y Pablo Rodríguez

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, llevó adelante una jornada de trabajos de mejoramiento vial en la intersección de la Ruta Nacional N°3 con la calle Pablo Rodríguez.

Las tareas se enmarcan en el plan de intervención posterior a la temporada invernal e incluyeron la remoción de barro, la optimización del drenaje para evitar acumulación de agua, la compactación del material para estabilizar la superficie de la calzada y el recambio de suelo, con el objetivo de favorecer el secado del terreno.

La secretaria de Planificación e Inversión Pública, arquitecta María Belén Borgna, explicó que “se trata de una primera fase de trabajos de mejoramiento que requerirá nuevas intervenciones, a medida que las condiciones climáticas lo permitan”.

Estas acciones forman parte de la planificación integral que impulsa el Municipio para garantizar la seguridad vial y mejorar la transitabilidad en distintos sectores de la ciudad.