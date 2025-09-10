La Municipalidad de Ushuaia acompaña la campaña “Sumar socios a Luccau”

La Municipalidad de Ushuaia, junto a la asociación Lucha Contra el Cáncer Ushuaia (LUCCAU), llevará adelante la campaña “Sumar socios a Luccau”, que se desarrollará del 15 al 26 de septiembre en el edificio municipal de calle Arturo Coronado.

Durante esos días, vecinos y vecinas podrán acercarse para asociarse y colaborar con esta institución que brinda acompañamiento y servicios a pacientes oncológicos.

Cronograma de atención:

Del 15 al 19 de septiembre: de 9 a 12 horas.

Del 22 al 26 de septiembre: de 12 a 14 horas.

La iniciativa se enmarca en las actividades previas al Mes Rosa, que se conmemora en octubre con el objetivo de prevenir y concientizar sobre el cáncer de mama.

Cabe recordar que en 1988 la Organización Mundial de la Salud declaró a octubre como el mes internacional de sensibilización sobre esta enfermedad, y que cada 19 de octubre se celebra el Día Mundial del Cáncer de Mama.