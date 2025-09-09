Central eléctrica: «este proyecto se presenta como una solución sólida y a largo plazo para las demandas energéticas de la ciudad»

La Municipalidad de Ushuaia participó del anuncio que realizó el gobernador Gustavo Melella, que consistió en un acuerdo estratégico con inversores chinos para la construcción de una nueva central eléctrica en Ushuaia, proyectada para los próximos 25 años a fin de garantizar el suministro de energía para los vecinos y vecinas de la ciudad.

Del encuentro participó el secretario de Gobierno del Municipio de Ushuaia, César Molina junto a la senadora Cristina López, el jefe de gabinete provincial Agustín Tita, y los concejales Yésica Garay, Nicolás Pelloli y Gabriel de la Vega.

Allí, se ahondó en los aspectos de la inversión que es la puesta en marcha de una moderna central con una capacidad instalada de 60 MW. Este total se logrará a través de una turbina de gas de 40 MW y una innovadora turbina de recuperación de calor de 20 MW, optimizando así la eficiencia energética.

Molina destacó la inversión, teniendo en cuenta que la central operará hasta 8.000 horas anuales, con una producción de 480 millones de kWh por año, lo que representa un salto significativo en la capacidad de generación local. Motivo por el cual, se destacó que “este proyecto se presenta como una solución sólida y a largo plazo para las demandas energéticas de la ciudad, asegurando un servicio eléctrico continuo y estable”.

Además, observó que “este proyecto no solo asegura nuestro presente energético, sino que sienta las bases para un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta que es un paso fundamental para seguir posicionando a Ushuaia como un polo productivo, turístico y, sobre todo, un lugar con futuro asegurado para sus habitantes».