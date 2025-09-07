Más de 5.000 vecinos y vecinas disfrutaron de la 23° Edición de la “Fiesta de las Colectividades”

Con más de 5.000 vecinos y vecinas que participaron de las actividades, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia junto a la Asociación de Colectividades Extranjeras de Ushuaia (ACEDU), impulsó en el Microestadio José “Cochocho” Vargas la 23° Edición de la “Fiesta de las Colectividades”.

Dicha propuesta, que se enmarca en el Día Nacional del Inmigrante, reunió a más de 25 colectividades extranjeras de la ciudad, contando con la participación también del Centro de Ex-Combatientes e Hilanderas Fueguinas, presentando los tradicionales stands gastronómicos, de artesanías y espectáculos de danza y música. Las actividades continuarán en Casa Beban hasta el día sábado 13 con la exhibición de “Escudos del Mundo”, muestra que podrá ser visitada de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y los días sábado de 15:00 a 19:00 horas.

Con respecto a las premiaciones, el galardón de Mejor Stand fue para la Colectividad de la República de Irlanda, seguido por Escocia, en la categoría de Traje Típico Italia se llevó la victoria, con España en segundo lugar. Referido a las embajadoras, la ganadora fue la representante de Italia, acompañada por su par de los Estados Árabes.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, subrayó que “estamos muy contentos con la convocatoria que ha tenido este gran festejo popular que recuerda y celebra a las y los inmigrantes que eligieron habitar nuestro suelo, enriqueciendo nuestra cultura y forjando esa identidad única que distingue a Ushuaia”.

Por su parte Ana María Manzur, presidenta de ACEDU, celebró “seguir contando con el acompañamiento municipal, que hace posible poder compartir junto a la comunidad de este festejo donde cada colectividad nos trae un pedacito de su tierra natal para conocer y disfrutar”.