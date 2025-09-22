Gobierno inauguró en Tolhuin el Primer Punto Emprendedor

La ciudad de Tolhuin vivió una jornada cargada de identidad, creatividad y comunidad con la inauguración oficial de su primer Punto Emprendedor. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Economía, representa un paso firme hacia el fortalecimiento del ecosistema emprendedor fueguino y la dinamización de las economías locales.

En un espacio pensado para el encuentro y la producción, artesanos, productores gastronómicos, cerveceros artesanales y músicos locales compartieron su trabajo con vecinos, vecinas y visitantes. Más que una feria, el Punto Emprendedor se transformó en una verdadera celebración del hacer colectivo y del potencial que late en cada rincón de la isla.

Esta acción forma parte de una política pública sostenida que busca visibilizar, acompañar y potenciar el trabajo de los emprendedores fueguinos, integrando experiencias previas como Tu Mercado, que mes a mes reúne a cientos de productores en toda la provincia.

Al respecto, el ministro de Economía, Francisco Devita, destacó que “este es un proyecto que venimos planificando hace tiempo, y es una enorme alegría verlo materializado. Nuestra provincia tiene un potencial extraordinario, que se expresa en cada edición de Tu Mercado. Por eso apostamos a crear estos espacios, donde los emprendedores no solo puedan exhibir y vender sus productos, sino también fortalecer lazos, intercambiar saberes y sostener la economía local en tiempos desafiantes”.

Durante la jornada, Devita también anunció que próximamente se inaugurará un nuevo Punto Emprendedor en la ciudad de Ushuaia, lo que ampliará aún más las oportunidades de desarrollo territorial.

“Replicar esta propuesta en Ushuaia es fundamental. Nuestros emprendedores tienen calidad de sobra para mostrarle al mundo lo mejor de la producción fueguina. Queremos que estos espacios se consoliden como verdaderas vitrinas vivas de nuestra identidad productiva.”

El evento contó con música en vivo, un fogón comunitario y múltiples momentos de encuentro que invitaron a compartir mates, charlas y experiencias en familia. El espíritu emprendedor se expresó tanto en los stands como en los vínculos que se tejieron entre los protagonistas de la jornada.

Con esta iniciativa, Tolhuin da un paso clave en la construcción de un entramado productivo más fuerte, inclusivo y participativo, donde cada emprendedor y emprendedora pueda desarrollarse, aportar al crecimiento de su comunidad y proyectar un futuro con oportunidades desde el propio territorio.