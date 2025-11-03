El Polo Creativo Centro entregó una nueva casa de juegos al jardín N° 23 “Tol Klévere” de Tolhuin

La Agencia de Innovación de la Provincia, a través del Polo Creativo Centro de Tolhuin, llevó adelante una nueva acción solidaria con impacto educativo con la entrega de una casa de juegos al Jardín de Infantes N° 23 “Tol Klévere”.

Se trata de la segunda casa fabricada por estudiantes del trayecto formativo “Masterplan y Diseño”, una propuesta que invita a aprender haciendo, uniendo la técnica con la creatividad y el compromiso social.

Bajo la guía de la docente Lioren Burgos, los estudiantes Alejandra Giménez, José Rodríguez y Enzo Campos transformaron sus ideas en una construcción real, aplicando conocimientos de diseño asistido por computadora para crear un espacio lúdico que disfrutarán niñas y niños de la institución.

“Lo que en principio es un ejercicio de diseño, se convierte en algo tangible que mejora el entorno y deja una huella positiva en la comunidad”, destacó Burgos sobre la experiencia.

La iniciativa contó con el acompañamiento de Pinturería Quimtex Express Río Grande, Ferretería La Virola, Lenga Patagonia y del equipo del trayecto de Impresión 3D, que colaboró con la fabricación de las placas que acompañan el producto final.

De esta manera, el Polo Creativo continúa impulsando proyectos educativos que combinan innovación, aprendizaje colaborativo y compromiso con la comunidad fueguina.