El Polo Creativo de Tolhuin festeja su 3° aniversario con distintas actividades

La Secretaría de Gestión, Polos y Fábricas de Talento, invita a la comunidad a festejar el tercer aniversario del Polo Creativo Centro que tendrá lugar el 26 de septiembre a las 17 h. en Pedro Oliva 880 de la comunidad de Tolhuin.

En esta ocasión, el festejo se realizará junto con la celebración por los tres años del Programa provincial ‘Aprendo en mi Barrio’ del Ministerio de Educación.

Cabe resaltar que esta propuesta conjunta busca fortalecer los lazos entre Educación, Cultura e Innovación, acercando más oportunidades de aprendizaje y recreación a cada barrio de nuestra provincia.

Sobre las actividades, la titular de Gestión, Polos y Fábricas de Talento, Ema Bejarano, expresó que “cumplir tres años de presencia en Tolhuin es un motivo de enorme alegría”, y añadió: “El Polo Creativo Centro se pensó como un lugar abierto a la innovación, la cultura y la educación, y hoy celebramos no solo lo que hemos construido, sino también la confianza y el acompañamiento de la comunidad”.

En este sentido, sumó: “Estos espacios son posibles gracias a la participación de las familias, niñas, niños y jóvenes que día a día los hacen suyos”.

«Queremos invitar a toda la comunidad a acercarse y ser parte de este festejo”, remarcó y concluyó que “es un momento para disfrutar, compartir y reafirmar que los polos creativos son espacios de encuentro, de futuro y de crecimiento colectivo».

Más información a través de conocimientotdf.