Sumemos Tierra del Fuego: “Queremos crecer y articular consensos con distintos sectores políticos”

La legisladora por Tolhuin Gisela Dos Santos anunció la inscripción del partido Sumemos Tierra del Fuego y su adhesión al frente Fuerza Patria. Desde Tolhuin reclamó obras de infraestructura, energía y planificación turística, pidió a Nación destrabar autorizaciones pendientes y prometió representar a la gente “sin ser un levantamanos”, buscando acuerdos más allá de las disputas partidarias.

“Estamos muy contentos, ya tenemos la inscripción como partido local con un poco más de 200 afiliados y seguimos trabajando porque lo queremos ampliar a un partido provincial”, sostuvo. El objetivo, dijo, es poder competir en toda la provincia con vistas al 2027.

En ese marco, adelantó que decidieron sumarse al frente Fuerza Patria de cara a las elecciones del 26 de octubre: “No podemos quedarnos neutros dentro de lo que son estas elecciones a medio término. Necesitamos representantes en el Congreso que defiendan los intereses de Tierra del Fuego”.

Respecto de la crisis energética que golpea a Tolhuin, Dos Santos fue clara: “La situación sigue siendo crítica. Los cortes van a seguir existiendo. Hay un trabajo en marcha, pero todo esto va a llevar tiempo y necesitamos paciencia”. Según detalló, se trabaja con motores de respaldo, se aguarda una reparación clave y se proyecta una nueva planta generadora con un plazo de 18 meses.

La legisladora respondió además a los cuestionamientos del concejal Emanuel Barrientos, quien le pidió “dar la cara”: “Nosotros no nos escondemos. Dimos la cara desde el primer momento. Hablamos con el gobernador, con la ministra Castillo, con los vecinos. No soy la única responsable, pero como representantes tenemos que estar presentes”.

También contestó al intendente de Tolhuin, quien aseguró que cada barrio fue aprobado con factibilidad de la Dirección Provincial de Energía: “Me encantaría que el intendente me escriba a mí y podamos charlar en privado para buscar soluciones. Sigo sosteniendo que Tolhuin necesita planificación. Si se hubiera trabajado como corresponde, esta situación no estaría sucediendo”.

Finalmente, anticipó que esta semana convocará a la Cámara de Comercio de Tolhuin: “Es uno de los sectores más golpeados y la idea es poder apoyarlos. No podemos desconocer la crisis que están viviendo los comerciantes y vecinos”.

Radio Provincia