Inician las preinscripciones para el taller inicial de fotografía profesional en Tolhuin

La Secretaría de Empleo y Formación Laboral inicia la preinscripción para el Taller inicial de Fotografía Profesional, una propuesta gratuita y con cupo limitado que se dictará en la ciudad de Tolhuin. El curso brindará herramientas técnicas y creativas para que los participantes puedan desarrollarse profesionalmente, iniciar un emprendimiento y fortalecer su perfil laboral.

La capacitación comenzará el 25 de septiembre y se desarrollará en ocho encuentros. Las clases se dictarán los jueves de 19:00 a 21:00 y los sábados de 10:00 a 12:00, en el Colegio Provincial Ramón Alberto Trejo Noel, ubicado en Santiago Rupatini 379.

La formación combinará el manejo de cámara, iluminación, composición y producción fotográfica con la construcción de una mirada artística y profesional, orientada a cubrir múltiples salidas laborales como eventos sociales, actividades culturales y deportivas, fotografía institucional, comercial y de productos, moda, retratos y fotografía documental.

Para participar es indispensable contar con cámara fotográfica, preferentemente réflex.

Las personas interesadas podrán preinscribirse completando el siguiente formulario: https://forms.gle/hrbV5j5aZeumYbDAA

También pueden acercarse de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00, a la delegación del Ministerio de Trabajo y Empleo en Tolhuin, ubicada en Pedro Oliva 526.