Se viene la 5ª “Expo Agroproductiva”: el evento más importante de la región patagónica

Se trata de la quinta edición de un evento que reúne a todo el sector productivo de la ciudad. La Expo se realizará los próximos 8 y 9 de noviembre, de 12 a 20 horas, en la Misión Salesiana. Los vecinos y vecinas podrán disfrutar de dos jornadas a puro campo, con espectáculos artísticos, destrezas criollas, stands de productores y emprendedores locales; capacitaciones productivas y propuestas gastronómicas en un espacio que busca consolidarse como el encuentro más importante de la región patagónica.

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Desarrollo Productivo, invita a la comunidad a ser parte de la 5ª “Expo Agroproductiva”, un evento que reúne a productores, emprendedores, asociaciones e industrias de toda la provincia en un espacio de encuentro, intercambio y crecimiento, promoviendo la soberanía alimentaria, el valor agregado local y la economía circular. Durante las dos jornadas, los visitantes podrán recorrer stands productivos y gastronómicos que muestran los frutos del trabajo local; participar de capacitaciones y charlas a cargo de referentes de proyectos fueguinos que han crecido y escalado su producción en los últimos años; y disfrutar de espectáculos artísticos, jineteadas y cordero al palo, reflejo de nuestras tradiciones. También habrá cocina en vivo con chefs locales que utilizarán insumos de la región, y espacios recreativos para toda la familia, pensados para disfrutar un verdadero día de campo en la Misión Salesiana. Al respecto, el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, subrayó que “con cada edición, la Expo Agroproductiva se consolida como el principal punto de encuentro del sector productivo fueguino”. En tal sentido, Armas destacó: “Desde el Municipio seguimos apostando a generar estos espacios que fortalecen la soberanía alimentaria, el valor agregado local y la integración entre productores, emprendedores y la comunidad. Realizarla en la Misión Salesiana tiene además un enorme valor simbólico: es volver al origen de la producción fueguina, a un lugar que formó el perfil productivo de Río Grande y sigue siendo faro de nuestra identidad”. Finalmente, el funcionario invitó a los vecinos y vecinas a sumarse: “Los esperamos para compartir un día de campo, disfrutar de nuestras tradiciones y recorrer todo el valor que se genera en estas tierras”. Con cada edición, la Expo Agroproductiva ha crecido gracias a la gran participación de la comunidad, consolidándose como una oportunidad única para visibilizar el trabajo de los sectores productivos, fortalecer vínculos y generar nuevas oportunidades de desarrollo para Río Grande y toda la provincia.