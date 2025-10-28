Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

No se detectó pérdida de gas en la escuela Nº 32

El Ministerio de Educación de la Provincia informa que a solicitud del cuerpo directivo de la Escuela Nº 32 de la ciudad de Río Grande personal de Camuzzi se acercó al edificio y realizó una comprobación exhaustiva y prueba de hermeticidad de las instalaciones de gas.

No se detectó ninguna pérdida o anomalía por lo cual las actividades de la tarde se desarrollarán con normalidad.

La decisión de evacuación de alumnos y docentes de la mañana se produjo a partir de una decisión preventiva del cuerpo directivo de la escuela.

Comparte
Facebook X-twitter Linkedin Whatsapp Telegram Envelope

Seguir leyendo

Últimas noticias

Contacto
Últimas noticias
Seguinos
Instagram X-twitter
© 2025 redintdf.com

Sitio creado por Disew

Escanea el código