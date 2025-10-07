Se realizó el cierre de la 25° Edición del programa “Ushuaia Joven”

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, a través de la Coordinación de Juventudes, llevó adelante el cierre de la 25° Edición del programa “Ushuaia Joven”. La propuesta presentó a lo largo del mes de septiembre 18 actividades deportivas, culturales, recreativas y de cuidado del medioambiente, contando con más de 500 jóvenes de 17 instituciones educativas en las distintas competencias.

Con actividades tales como la Carrera de Obstáculos, Vóley Mixto, Quemados, Tenis de Mesa, Fustal Masculino y Femenino, la iniciativa inclusiva de Goalball, Torneo de Esports, Paintball, Handball y Pileta, así como la competencia Ambiental, la Ronda de Talentos, el Safari Fotográfico, Sala de Escape y el gran cierre de 100 Ushuaienses Dicen, la tradicional competencia contó con un acompañamiento masivo de más de mil vecinos y vecinas, que a lo largo de cinco fines de semana apoyaron a los distintos colegios secundarios de la ciudad.

Durante el acto de cierre, la secretaria de Cultura y Educación Belén Molina destacó la presencia de la senadora nacional Cristina López, remarcando que “su presencia reafirma la necesidad de contar con representantes en el Congreso que se planten frente a las políticas de recorte del presidente Milei, porque solo con voces firmes como la suya podremos seguir garantizando que el Estado invierta en políticas públicas por y para las Juventudes”.

“Mientras Nación busca recortar derechos, la Municipalidad de Ushuaia sostiene su compromiso de no abandonar a las juventudes, a los estudiantes con la decisión política de garantizar políticas públicas que incluyan, reafirmando que invertir en ellas es invertir en el futuro y el porvenir de toda la comunidad” finalizó Molina.

Por su parte el coordinador de Juventudes, Agustín Monzón, recalcó que “en su vigésima quinta edición, el Ushuaia Joven continúa consolidándose como un espacio de encuentro, convivencia y protagonismo juvenil. No se trata de competiciones: sino de una verdadera escuela de valores, participación y construcción comunitaria, sostenida en el esfuerzo de estudiantes, familias e instituciones junto al acompañamiento municipal”.



