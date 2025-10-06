El Municipio de Río Grande sigue fortaleciendo el vínculo con los vecinos

El intendente Martín Perez, junto al secretario de Gobierno, Gastón Díaz, mantuvieron un encuentro con vecinos y vecinas del barrio Los Cisnes. Durante la reunión dialogaron sobre las necesidades y avances del sector, escucharon inquietudes de la comunidad y compartieron los proyectos que el Municipio impulsa para seguir mejorando la calidad de vida de las familias riograndenses.

El encuentro forma parte de la política de gestión que lleva adelante el Municipio, basada en la cercanía y el trabajo conjunto con los vecinos y vecinas de todos los barrios de la ciudad.

“A Río Grande la construimos todos los días entre todos. Ustedes con el esfuerzo de su trabajo, como vecinos y como comunidad. Tenemos que preservar eso, que es lo más valioso que tiene nuestra ciudad: seguir creciendo como comunidad y mejorar la calidad de vida de todos”, expresó el intendente Martín Perez.

Durante la reunión, el Jefe Comunal recordó las obras ejecutadas en el barrio desde el inicio de la gestión, especialmente en materia de pavimentación.

“Cuando asumimos, trabajamos en la regularización dominial de sus terrenos, pavimentación de las calles del barrio, con un fuerte acompañamiento del Estado Nacional, que en aquel momento impulsaba obras. Hoy la situación es distinta, el gobierno nacional decidió dejar de acompañarnos, pero nuestra decisión es seguir haciendo el mayor esfuerzo posible para seguir haciendo obras y mejorando servicios”, señaló.

Asimismo, el Intendente adelantó que el presupuesto municipal del próximo año incluirá nuevas obras para el sector.

“Sabemos que hay temas pendientes en el barrio. Vamos a hacer un esfuerzo para tratar de terminar la pavimentación de las dos cuadras que nos faltan y vamos a incluir la construcción del SUM en el presupuesto del año que viene. Es un compromiso que asumimos y esperamos poder concretarlo antes de que finalice esta gestión”, afirmó Perez.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gastón Díaz, destacó la importancia de mantener un Estado presente y activo en el territorio.

“Para nosotros, un Estado que funciona es aquel que escucha a la gente y lleva soluciones. Del mismo modo que se necesita de la salud pública, de la educación o del transporte, también se necesita de un Estado que acompañe y dé respuestas”, sostuvo.

“Estas reuniones son parte de una decisión política que impulsa el Intendente, pero también una oportunidad para escuchar, tanto de nuestra parte como de ustedes. Por eso, les agradecemos por participar y por confiar en este espacio de diálogo”, agregó el funcionario.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa fortaleciendo los lazos con la comunidad y reafirmando su compromiso con el desarrollo integral de cada barrio, escuchando a los vecinos y construyendo respuestas junto a ellos.