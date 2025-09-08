“Preparados para salvar vidas»: el MoPoF impulsa prevención y seguridad en Río Grande





En la VI Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, el Movimiento Popular Fueguino pone en el centro del debate la importancia y el valor de la seguridad y protección de la vida de los vecinos de la ciudad.

Por un lado, se dio luz verde a la iluminación del Corredor de Emergencias Náuticas, una obra clave para operaciones de rescate y asistencia fluvial. Esta medida responde a un pedido de la Prefectura Naval Argentina y permitirá mejorar la capacidad operativa en horarios nocturnos y condiciones climáticas adversas, reduciendo riesgos para el personal de emergencia, embarcaciones y la comunidad.

Además, se aprobó la creación del Plan de Acción Familiar Preventivo ante Desastres Naturales (PAFP), que busca preparar a las familias de la ciudad frente a emergencias como sismos, terremotos o tsunamis. A través de capacitaciones, información oficial y la preparación de mochilas de emergencia, se fortalecerá la prevención y la organización comunitaria, con la coordinación de Defensa Civil Municipal.

La concejal Guadalupe Zamora subrayó que “estos proyectos significan un paso fundamental en el cuidado de nuestra comunidad, porque la prevención y la preparación son herramientas que salvan vidas”.