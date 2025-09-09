Con apoyo del sector privado, Río Grande pone a la salud mental en la agenda provincial

Río Grande y Ushuaia se preparan para ser sedes del III Congreso Internacional de Prevención de Suicidio que este año contará con la participación de destacados especialistas. La iniciativa, organizada en conjunto con la Asociación de Psiquiatras de América Latina (APAL), la Asociación de Psiquiatras de Argentina (APSA) y con el apoyo de la CAF, la Defensoría de la Nación, BGH, TotalEnergies, CEMEP, Diagnóstico Di Rienzo y la Clínica San Jorge, refleja el compromiso de la gestión del intendente Martín Perez con políticas públicas que priorizan la salud mental desde una perspectiva integral y comunitaria.

El Congreso se desarrollará los días 17 y 18 de septiembre en Río Grande, en el gimnasio del Colegio Don Bosco “Padre Miguel Bonuccelli”, y el 19 en Ushuaia, en el Salón Milenium del Hotel Las Hayas. Además, de manera simultánea, el 18 de septiembre en la Casa de la Cultura de Río Grande se llevará a cabo una jornada específica para fuerzas de seguridad y profesionales de la salud y salud mental.

La propuesta está destinada a profesionales del área de la salud y salud mental, comunidad educativa, fuerzas de seguridad, asociaciones civiles, medios de comunicación, clubes deportivos y comunidad en general, con el objetivo de involucrar a distintos sectores en la construcción de redes comunitarias para el cuidado integral de la salud mental y la prevención del suicidio. Quienes deseen participar pueden inscribirse a través del siguiente enlace: https://bit.ly/47iEtMn.

Entre los especialistas que compartirán herramientas y conocimientos se encuentran el Dr. Santiago Levin, presidente de APAL; la Dra. Cora Luguercho, secretaria general de APAL; la Dra. Sandra Fuzul Romano, secretaria regional CONOSUR APAL y miembro de la Sociedad de Psiquiatría de Uruguay; el Dr. Esteban Toro Martínez, presidente de APSA; y el Dr. Paulo Amarante, formado en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil.

También participarán el Dr. Hernán Alessandria, presidente del Capítulo de Suicidología APSA; el Dr. Demian Rodante, vicepresidente del mismo capítulo; la Dra. Cecilia García, secretaria académica del Instituto Superior de Formación de Posgrado (ISFP-APSA); el Dr. Pablo Vommaro, director ejecutivo de CLACSO e investigador del CONICET; y el Dr. Héctor Basile, presidente honorífico de la Red Mundial de Suicidólogos. Entre los especialistas nacionales se suman la Lic. Claudia Peláez, creadora del Programa de Prevención del Suicidio del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires; el Dr. Juan José Fernández, psiquiatra general e infantojuvenil; la Lic. Andrea Ciliberto, psicóloga y docente hospitalaria de la Universidad Católica Argentina; y la Lic. Silvia Montoya, licenciada en psicopedagogía y ciencias de la educación.

Por parte del Municipio de Río Grande, disertarán el subsecretario de Salud, Dr. Agustín Perez, y la directora de Abordaje Integral en Consumo Problemático “Hna. Carla Riva”, Lic. Marcela Surano.

La realización del Congreso por tercer año consecutivo reafirma el compromiso del Municipio de Río Grande y de la gestión del intendente Martín Perez con la construcción de espacios de reflexión y formación en toda la provincia, fortaleciendo el abordaje integral de las problemáticas psicosociales.