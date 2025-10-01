Gobierno entregó herramientas y equipamiento al personal del Servicio Provincial de Manejo del Fuego

Brigadistas recibieron bolsas de dormir, carpas, calentadores portátiles y lubricantes para las motosierras y motobombas. El acto estuvo encabezado por la Ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, junto a la secretaria de Ambiente, Andrea Bianchi y se desarrolló en la sede del INFUETUR de Ushuaia.

La Ministra puso en valor la tarea que vienen realizando los combatientes forestales, “la cual seguiremos acompañando desde el Gobierno de la provincia mediante distintas acciones, ya sea con herramientas, con capacitaciones, con insumos y todo lo que necesiten para el desarrollo de su labor”.

“Esta iniciativa se dio gracias a un trabajo realizado por el equipo del Ministerio durante la temporada baja, con miras a que la Secretaría de Ambiente cuente con los insumos mínimos para poder iniciar la temporada de alto riesgo de incendios forestales 2025-2026”, afirmó la funcionaria.

Asimismo agregó que “gracias a un importante trabajo preventivo y de difusión, hemos logrado reducir la cantidad de incendios forestales de magnitud. Ese es uno de los desafíos que tenemos para esta temporada que inicia, donde esperamos mantenernos así, y lograr que la comunidad nos acompañe en el cuidado de nuestro ambiente, de manera colectiva y mancomunada».

Por su parte, la Secretaria Bianchi afirmó que “estos insumos son clave para el equipamiento de la Brigada”, añadiendo que “también servirán para apoyar las tareas que realizan junto a otras áreas de la Secretaría de Ambiente como los guardaparques, en los recorridos y controles preventivos que se realizan por ejemplo en las áreas naturales protegidas de nuestra provincia”.

Además, destacó la labor que vienen implementando los brigadistas en materia de alerta temprana de prevención de incendios, «lo que permite anticiparse y reducir al máximo un posible desarrollo de incendios forestales en la provincia. A ello, se suman todos los trabajos preparatorios para dar comienzo hoy 1 de octubre a la temporada de alto riesgo de incendios forestales, de manera ordenada y planificada».

Finalizada la entrega, los brigadistas brindaron un detalle de las distintas acciones llevadas adelante durante la última temporada, así como la proyección prevista para el inicio de la temporada de alto riesgo de incendios forestales 2025-2026. Además, se presentó al nuevo Subsecretario de Manejo del Fuego, Rodrigo Cía.