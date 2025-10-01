Se informa el cronograma de pago de planes, pensiones y haberes

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través del Ministerio de Economía, informa a beneficiarios de los Planes y Pensiones RUPE – VEJEZ – TARJETA BIENESTAR que se realizará el depósito el día jueves 2 de octubre de 2025, acreditándose los montos correspondientes a las 00 horas del viernes 3 del mismo mes.

En tanto, los Haberes de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – PODERES y ENTES – VETERANOS – COLEGIOS PRIVADOS, se depositarán el día lunes 6 de octubre y se acreditarán a las 00 horas del martes 7 del mismo mes.