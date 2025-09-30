Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

ACREDITACIÓN DE HABERES A JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA CAJA

La Caja de Previsión Social de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS informa a sus beneficiarios jubilados y pensionados que a partir de las 00.00 horas del día 3 de octubre se efectivizará el pago de haberes correspondientes al mes de septiembre 2025.

Recordamos que ante cualquier duda podrán contactarse mediante los siguientes correos electrónicos:

consultas@cpsptf.gob.arconsultasriogrande@cpsptf.gob.ar y por medio de mensaje de WhatsApp a través de los números: • 2901-649285 (Ushuaia) • 2964-698588 (Río Grande y Tolhuin).

Más información en: cpsptf.gob.ar

