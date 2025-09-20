Nuevo ciclo virtual de charlas «Huertas escolares, una herramienta pedagógica»

El Gobierno de la Provincia, a través del Programa Provincial de Huertas Escolares, invita a participar del ciclo virtual de charlas “Huertas escolares, una herramienta pedagógica: estrategias, técnicas y pedagogía”, destinado a docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

Desde el 23 de septiembre al 7 de noviembre, con 6 encuentros teóricos virtuales por Google Meet y 5 encuentros prácticos presenciales.

La misma, dará inicio a las 18:30 horas, con una duración total de 27 horas cátedra, contando con Resolución Ministerial de interés educativo provincial.

La inscripción es gratuita y puede realizarse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/7eEDJukuHS86tBrF8

Desde el Programa Provincial de Huertas Escolares señalaron que esta iniciativa surge a partir de la demanda expresada por docentes en las capacitaciones realizadas durante el año, ante la necesidad de contar con más información adaptada al territorio fueguino.

Estas charlas buscan fortalecer la educación ambiental, alimentaria y la salud integral, teniendo a la huerta escolar como una herramienta pedagógica transversal.

Interesados en conocer más de esta propuesta, pueden hacer sus consultas al email huertas.escolares.capacitacion@tdf.edu.ar