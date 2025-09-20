La Secretaría de Deportes llevó adelante la final provincial de los Juegos Fueguinos de Rugby, encuentro que se desarrolló en el Club Las Águilas.

El partido final, que se desplegó bajo la modalidad de seven, tuvo como protagonistas a los planteles menores de 16 años de Las Águilas y URC, reeditando un nuevo clásico de la capital provincial.

El fucsia y negro se consagró campeón provincial al imponerse por cuatro tries a uno, terminando arriba en el marcador ante el tricolor por 24 a 5; y de esta manera, se adjudicó el primer puesto en los Juegos Fueguinos 2025.

El director provincial de Desarrollo Deportivo, Agustín Bleuer, destacó la participación de los clubes locales y la colaboración permanente de la Unión de Rugby junto a las instituciones en general para entera extensión de los Juegos Deportivos Fueguinos.