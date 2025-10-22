Índice de peligrosidad de incendios 21/10/2025

El día de hoy, en las ciudades de Tolhuin y Ushuaia, está permitido hacer fuego, únicamente en campings habilitados, mientras que en Río Grande está prohibido hacer fuego, aún en sitios habilitados.

Recordá que el uso de calentador homologado y a gas está permitido en todo el ámbito provincial

Es fundamental seguir las indicaciones para proteger nuestros bosques. Consultá los sitios habilitados para hacer fuego acá: https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/temporada-de-incendios/

Ante cualquier emergencia, comunícate al 103 o 911.

#NaturalezaSinFuego