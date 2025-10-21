Gobierno acompañará a las textiles fueguinas y se presentará como Amicus Curiae en defensa de Sueño Fueguino S.A. y BARPLA S.A.

Ante el complejo panorama que atraviesa el sector textil de Tierra del Fuego, el Gobernador Gustavo Melella manifestó su respaldo a las gestiones realizadas por las empresas Sueño Fueguino S.A. y BARPLA S.A., que enfrentan una situación crítica tras los decretos del Gobierno nacional que excluyeron a la actividad del régimen promocional de la Ley 19.640.

La solicitud elevada al Ejecutivo Provincial por el abogado Raúl Paderne, en representación de ambas firmas, solicita que la provincia se presente ante la justicia como “amicus curiae” (amigo del tribunal), con el fin de expresar el interés público comprometido en estos litigios, particularmente en lo que respecta a la defensa del empleo, la inversión productiva y el entramado económico local.

Las medidas adoptadas a nivel nacional a través de los Decretos 727/2021 y 594/2023 generaron un cambio sustancial en las condiciones del sector textil fueguino, que históricamente ha estado amparado por la Ley 19.640. Aunque el segundo decreto intentó ofrecer una vía de reintegración al régimen, impuso limitaciones importantes —como una prórroga acotada a cinco años y la exigencia de renunciar a reclamos judiciales— que, en la práctica, impidieron que empresas ya en litigio, como Sueño Fueguino y Barpla, pudieran acceder a sus beneficios.

Actualmente, ambos casos continúan en trámite judicial, con recursos extraordinarios aceptados en la Corte Suprema, luego de que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocara medidas cautelares que permitían sostener operaciones mientras avanzaban los procesos.

Frente a este escenario, el Gobernador Melella sostuvo que “la defensa del empleo y del desarrollo industrial de Tierra del Fuego siempre ha sido una política de Estado” y confirmó que el equipo legal estudia la intervención como amicus curiae, en las causas mencionadas.

“No se trata de intervenir en la cuestión de fondo jurídica, que será resuelta por la Justicia, sino de hacer visible ante los tribunales el impacto que una definición adversa puede tener sobre más de 250 trabajadores y sus familias, y sobre toda la economía regional”, expresó.

De esta manare el Mandatario reafirmó el compromiso con la protección del régimen fueguino, como herramienta central para el desarrollo, la diversificación productiva y la integración territorial. “No vamos a permitir que se debilite una de las pocas políticas federales activas que tiene la Argentina, que además ha demostrado su capacidad de generar empleo formal y valor agregado en el extremo sur del país”, agregó Melella.