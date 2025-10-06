Trabajadores de Camuzzi realizarán un paro el martes con movilización tras una serie de asambleas en la puerta de las oficinas

En diálogo con Radio Provincia, Horacio Correa, secretario General del gremio que representa a los trabajadores y las trabajadoras de la empresa Camuzzi en Río Grande, indicó que “esto empezó hace dos semanas, cuando se cortaron las negociaciones con la empresa. Hoy el reclamo es netamente convencional. Nosotros, este reclamo lo estamos haciendo a nivel nacional. Todos los trabajadores que agrupa la empresa de Gamuzzi Gas del Sur, a lo largo de la Patagonia y hasta inclusive en Mar del Plata que estamos agrupados en cinco gremios”.

Después dijo que están reclamando “la renovación de un convenio colectivo, que desde el año 1998 que no se actualiza, si bien se han hecho acuerdos esporádicos. Pero lo que necesitamos es un convenio que esté a la altura de lo que son las nuevas tecnologías, los nuevos avances que ha tenido el mundo laboral a lo largo de todo este tiempo, porque sabemos que fue mucho el cambio”, remarcó.

Correa mencionó que, en ese marco, comenzaron con “estas asambleas informativas, para que la gente vaya sabiendo el desarrollo de nuestro reclamo, pero no hemos tenido comunicación. Estas asambleas van a culminar con una medida de veinticuatro horas que se va a llevar adelante este martes 7, con una movilización que va a ser masiva, porque vamos a estar acompañados por otros gremios de la de la industria”, destacó el secretario General.

Finalmente expresó: “Esperamos que la empresa, antes de finalizar estas asambleas que son informativas, tenga una llegada a los gremios y que nos llame. Que nos convoquen al diálogo, estamos dispuestos al diálogo en todo momento. Pero bueno, evidentemente la empresa no tiene ese deseo que nosotros tenemos”.

Por último, sobre el impacto de las medidas, expresó: “Nosotros somos parte de la sociedad, de la comunidad, y no queremos que el servicio se vea afectado. Así que, como somos trabajadores de la industria, conocemos que es un servicio y no vamos a poner en riesgo nada, como nunca lo hicimos. Si mañana sale un evento, si ahora mismo sale un evento, vamos a salir a corregirlo. Pero eso sí, no vamos a dejar de insistir en este reclamo legítimo que estamos haciendo todos los trabajadores a lo largo del país”, concluyó Horacio Correa.

Fuente: Provincia 23