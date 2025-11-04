Finalizó el Nacional Sub 17 de Futsal AFA en Ushuaia

El secretario de Deportes, Matías Runin, junto a la subsecretaria Natalia Muñoz, estuvieron presentes en la Casa del Deporte de Ushuaia para compartir las finales y el acto de premiación del Nacional Sub 17 de Futsal AFA.

El evento, organizado por la Liga Ushuaiense con la presencia de autoridades del Consejo Federal, desarrolló a lo largo de la semana el Nacional de Clubes para las ramas masculina y femenina de la categoría Sub 17, marcando la primera competencia oficial de este segmento.

Participantes del torneo

Rama Femenina: Camioneros (Río Grande), Escuela de Futsal MB (Ushuaia), Colón Jrs. (San Juan), Mar del Tuyu, ADEFU (Río Grande), Cruz del Sur (Bariloche), Escuela Municipal (Ushuaia) y Los Cuervos del Fin del Mundo (Ushuaia).

Rama Masculina: Ateneo (Ushuaia), Kemal (Viedma), Náutico Sportivo Avellaneda (Rosario), Las Chacras (San Luis), Comercio (Ushuaia), Barrio Rivadavia (San Juan), Escuela de Futsal MB (Ushuaia), Camioneros (Río Grande) y Los Troncos (Río Grande).

El secretario Matías Runín destacó la presencia de los equipos en la capital provincial y su desempeño durante la competencia: «Los quiero felicitar a todos los participantes y agradecerles haber compartido esta semana de puro futsal en nuestra provincia, y que se lleven a sus hogares la mejor imagen de Tierra del Fuego».

Asimismo, Runín dirigió unas palabras de agradecimiento a la Liga Ushuaiense y al Consejo Federal del Fútbol Argentino «por todo el trabajo que efectuaron desde hace tiempo para concretar satisfactoriamente un torneo de estas características».

En el ámbito deportivo, los campeones fueron:

Rama Masculina: Camioneros (Río Grande), que se impuso en la final a Las Chacras (San Luis) por 3-2.

Rama Femenina: Cruz del Sur (Bariloche), que se coronó campeón tras derrotar a Camioneros (Río Grande) en la tanda de penales, luego de empatar 3-3 en el tiempo regular.

