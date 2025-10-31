Campus de Atletismo intensivo para atletas y entrenadores

La Escuela Municipal de Atletismo, junto a la Secretaría de Deportes de la Provincia, lleva adelante una nueva edición del Campus de Atletismo, una instancia de capacitación intensiva destinada a atletas y entrenadores de la ciudad.

Durante la primera jornada se trabajó en salto triple, con la participación del entrenador de la Escuela Municipal, los entrenadores del equipo provincial y el reconocido técnico nacional Javier Benítez, quien llegó especialmente desde Buenos Aires para acompañar las actividades.

La capacitación continuó por la tarde en la cancha de rugby, donde más de 15 alumnos participaron de las prácticas específicas.

El programa sigue hoy con contenidos vinculados a garrocha, técnica de carrera y vallas. Además, se suma como capacitador Hugo Gómez, quien estará a cargo de la clase de velocidad en la jornada de hoy y de la capacitación en vallas prevista para mañana.

Estas instancias formativas fortalecen el desarrollo del atletismo en la ciudad y brindan nuevas herramientas tanto a deportistas como a entrenadores.