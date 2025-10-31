La Municipalidad de Ushuaia acompañó la ceremonia de egreso del Curso de Asimilación Regional Naval

La viceintendenta de la Municipalidad de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, y el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, asistieron a la ceremonia de egreso del Curso de Asimilación Regional Naval, mediante el cual un grupo de profesionales universitarios culminó su formación militar para integrarse a la Armada Argentina.

El acto marcó la finalización de la etapa de formación que proporcionó a los profesionales los conocimientos teóricos y prácticos esenciales para ejercer sus respectivas carreras dentro de la estructura de la Armada.

Becerra sostuvo que «desde el Ejecutivo Municipal destacamos la incorporación de los nuevos egresados» y también «acompañamos y celebramos la vocación de servicio de quienes asumen sus funciones con total responsabilidad y espíritu de sacrificio, y se suman a esta institución».

«La Municipalidad de Ushuaia mantiene una estrecha relación con la institución militar, articulando acciones conjuntas en diversas áreas en favor del bienestar de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad», concluyó.



