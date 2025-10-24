La Municipalidad de Ushuaia continúa con los controles de tránsito en la ciudad

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Tránsito, realizó en la madrugada de este viernes un nuevo control de rutina en la intersección de Intendente Garramuño y 12 de Octubre.

Durante el operativo fueron controlados 150 vehículos, se incautó una motocicleta por falta de licencia de conducir y un automóvil por no contar con el seguro obligatorio.

Desde el área destacaron la importancia de estos controles que se llevan adelante de manera permanente con el objetivo de garantizar la seguridad vial y concientizar a los conductores sobre la documentación obligatoria para circular en la ciudad.

La Municipalidad de Ushuaia continuará desarrollando este tipo de operativos en distintos puntos de la ciudad.