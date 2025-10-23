El Municipio de Ushuaia acompañó la inauguración de un Lactario en el Shopping Paseo del Fuego

La Municipalidad de Ushuaia acompañó la apertura de un espacio cuidado en el Shopping Paseo del Fuego, destinado a las familias con niños y niñas en edad de lactancia. La iniciativa se concretó en el marco de la Ordenanza 6.411 del Concejo Deliberante que prevé la creación de los Espacios Amigables de Lactancia en el ámbito municipal, y se suma al que puso en funcionamiento en agosto la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades en la Casa de la Mujer. Estuvieron presentes la viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi; la secretaria de las Mujeres, Alejandra Vuoto; el concejal Nicolás Pelloli, autor de la normativa; autoridades de la Cámara de Comercio de Ushuaia y de Paseo del Fuego; y representantes de UNICEF.