Se desarrolló con éxito un campus de atletismo de alto nivel en Ushuaia

Con la organización conjunta la Secretaría de Deportes de la provincia y el Instituto Municipal de Deportes (IMD), se llevó a cabo un intensivo Campus de Atletismo en la pista municipal de Ushuaia.

La actividad, que se extendió desde el jueves hasta el sábado, contó con la dirección de dos prestigiosas figuras nacionales: los entrenadores Javier Benítez y Hugo Gómez. Ambos no solo poseen una vasta experiencia formando campeones nacionales y sudamericanos, sino que también forman parte del staff de la Selección Argentina y han trabajado con atletas que compitieron en Mundiales y Juegos Olímpicos.

El campus estuvo dirigido a los atletas provinciales que integran el seleccionado y participan en competencias nacionales. Durante tres días, se realizaron intensas jornadas de práctica focalizadas en planificaciones específicas para las disciplinas de salto triple, salto con garrocha y pruebas de velocidad.

El trabajo en la pista fue especializado. Por un lado, Javier Benítez se centró en la instrucción individual de las técnicas para el salto triple y el salto con garrocha. Por su parte, Hugo Gómez, especialista en velocidad, orquestó una estructura de ejercicios dedicada a las técnicas de carrera y la partida baja, con una labor particular junto a los velocistas que compiten en la prueba de vallas.

Este campus representa un paso crucial en la preparación de los atletas fueguinos, quienes se enfocan en su puesta a punto final de cara a los próximos Juegos Binacionales de la Araucanía. La competencia, donde buscarán destacarse, se disputará del 6 al 12 de diciembre en la provincia de La Pampa.