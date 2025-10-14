El candidato del Frente Defendamos Tierra del Fuego, Gastón Díaz, advirtió sobre las consecuencias que el alineamiento y dependencia del Gobierno de Javier Milei con Estados Unidos tiene en relación a la soberanía y la defensa nacional en el Atlántico Sur.

En el marco de las negociaciones por un nuevo respaldo financiero, Díaz señaló que “los condicionamientos geopolíticos son evidentes, y no solo con Estados Unidos, sino también en la profundización de la agenda de desmalvinización libertaria. Nuestra soberanía está arriba de la mesa de negociaciones de Trump y Milei”.

En los últimos días se registraron acciones promovidas por la embajada de Estados Unidos buscando instalar la necesidad de reactivar de manera plena el radar de la empresa LeoLabs en Tolhuin, tema que es señalado como uno de los pedidos del Departamento de Estado norteamericano como condición para el respaldo financiero.

Esta situación, sumada a la intensificación de visitas militares extranjeras en la zona, subordinaría el control argentino sobre un acceso estratégico a la Antártida y reforzaría la influencia de potencias en una región de interés nacional fundamental.

Sin embargo, no se limita al avance norteamericano en nuestra región, sino que también se profundiza la política de desmalvinización libertaria. En las últimas horas se conoció que el Ministro Luis Petri autorizó la organización conjunta de una actividad entre la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) y el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

“Esto genera un precedente grave que contradice la política de defensa nacional y la posición argentina ante la comunidad internacional, especialmente en el contexto de la creciente militarización británica en el Atlántico Sur”, señaló Gastón Díaz quien advirtió que estas acciones tienen lugar en un momento en que la relación bilateral entre Argentina y el Reino Unido ha exhibido una serie de gestos diplomáticos de colaboración bilateral.

El nuevo embajador británico, David Cairns, fue recibido de manera acelerada por el canciller Gerardo Werthein, y luego por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien señaló que el encuentro busca “fortalecer el comercio y las inversiones entre ambos países”.