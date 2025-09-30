Milei llevó su campaña a Ushuaia entre apoyo y protestas

El presidente Javier Milei visitó este lunes Ushuaia como parte de su campaña nacional. Acompañado por su hermana Karina y dirigentes de La Libertad Avanza, recorrió la planta de Newsan, donde fue recibido por directivos y saludó a trabajadores. Allí destacó el régimen impositivo de Tierra del Fuego como ejemplo de cómo “la economía crece cuando se bajan los impuestos”.

La agenda no estuvo exenta de tensiones: afuera de la fábrica, la UOM protestó contra la baja de aranceles a las importaciones, medida que consideran una amenaza para los empleos locales.

Más tarde, Milei intentó encabezar una caminata por el centro, pero debió suspenderla por bloqueos de sectores sindicales y opositores. En su lugar, improvisó un breve acto frente a su hotel, donde llamó a sus seguidores a “no aflojar” pese a los obstáculos.

La visita también generó polémica por el uso de tres aviones de la Fuerza Aérea, con un costo estimado en más de 300 mil dólares, lo que desató críticas de la oposición.

En contraste, el paso por Newsan fue el momento más positivo de la jornada, con un Milei cercano a empresarios y empleados, en medio de un clima marcado por el apoyo y el rechazo en partes iguales.

Con información del Diario del Fin del Mundo