Docentes fueguinos paran hoy y mañana tras rechazar la oferta salarial

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) definió este domingo, en un congreso provincial realizado en Tolhuin, un paro de 48 horas para el martes 30 de septiembre y el miércoles 1 de octubre.

La decisión surge luego de que 200 de los 201 mandatos escolares votaran en contra de la última propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial, lo que representa un 99,5% de rechazo.

Cronograma de movilizaciones

Martes 30/09

Ushuaia: concentración 12:00 en la Escuela N.º 1

Tolhuin: concentración en la Plaza Cívica

Río Grande: concentración en San Martín y Belgrano

Miércoles 01/10

Ushuaia: frente a la Legislatura (bloques de San Martín)

Tolhuin: en la Plaza Cívica

Río Grande: en la delegación de la Legislatura

En ambas jornadas, el gremio convocó a participar de una olla popular, invitando a los asistentes a llevar recipiente, vaso y cubiertos.

Desde el sindicato remarcaron que la medida busca visibilizar el descontento con la oferta oficial, que consideran insuficiente para atender las demandas salariales y laborales del sector docente.