Docentes fueguinos paran hoy y mañana tras rechazar la oferta salarial

El Sindicato Unificado de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) definió este domingo, en un congreso provincial realizado en Tolhuin, un paro de 48 horas para el martes 30 de septiembre y el miércoles 1 de octubre.
La decisión surge luego de que 200 de los 201 mandatos escolares votaran en contra de la última propuesta salarial presentada por el Ejecutivo provincial, lo que representa un 99,5% de rechazo.
Cronograma de movilizaciones
Martes 30/09
- Ushuaia: concentración 12:00 en la Escuela N.º 1
- Tolhuin: concentración en la Plaza Cívica
- Río Grande: concentración en San Martín y Belgrano
Miércoles 01/10
- Ushuaia: frente a la Legislatura (bloques de San Martín)
- Tolhuin: en la Plaza Cívica
- Río Grande: en la delegación de la Legislatura
En ambas jornadas, el gremio convocó a participar de una olla popular, invitando a los asistentes a llevar recipiente, vaso y cubiertos.
Desde el sindicato remarcaron que la medida busca visibilizar el descontento con la oferta oficial, que consideran insuficiente para atender las demandas salariales y laborales del sector docente.