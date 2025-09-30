Video de la recorrida por la planta Newsan de Milei junto a los candidatos Coto y Rodríguez

El presidente Javier Milei visitó este lunes la planta industrial de Newsan, en Ushuaia, acompañado por los candidatos fueguinos Agustín Coto (senador) y Miguel Rodríguez (diputado). La recorrida incluyó encuentros con directivos y trabajadores de la compañía, uno de los principales polos fabriles de la provincia.

En un mensaje a sus seguidores, Milei remarcó la importancia de “apostar por el cambio” y volvió a insistir en su lema de campaña: “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

El paso del mandatario por la planta se dio en el marco de la campaña nacional que busca consolidar el apoyo de LLA en Tierra del Fuego de cara a las elecciones legislativas.

Con un estilo directo y apelando a su base de apoyo, Milei cerró la jornada con su habitual arenga: “¡Viva la libertad, carajo!”.