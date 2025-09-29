Jubilados y Jubiladas celebraron su día con una Gran Fiesta en el microestadio “Cochocho” Vargas

La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una jornada festiva con motivo del Día del Jubilado y la Jubilada, que reunió a más de 800 adultos mayores en el microestadio Cochocho Vargas, con música, baile, sorteos y la elección del rey y la reina como punto central de la celebración.

El encuentro, que contó con la participación de Centros de Jubilados de toda la ciudad, se desarrolló en un marco de gran concurrencia y entusiasmo, consolidándose como un espacio de integración comunitaria en el Mes de los Jubilados y las Jubiladas.

La secretaria de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, Yanira Martínez, destacó que “fue una verdadera fiesta de la comunidad, en la que nuestros adultos mayores volvieron a ser protagonistas. Ver el Cochocho colmado de alegría y participación es una muestra de la vitalidad y la fuerza de esta etapa de la vida”.

Asimismo, subrayó que “para nuestra gestión es fundamental seguir acompañando a los Centros de Jubilados, generar estos espacios de encuentro y reconocer el lugar que ocupan los adultos mayores en la construcción de nuestra ciudad”.

El evento contó con la presencia del intendente Walter Vuoto, quien compartió el festejo junto a vecinos, vecinas, autoridades municipales y provinciales. Con espectáculos musicales, danzas folclóricas y de tango, y la coronación de los nuevos soberanos, la jornada se consolidó como una celebración significativa para la comunidad jubilada de Ushuaia.