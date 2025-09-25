El Municipio de Ushuaia realizó un nuevo operativo de tránsito

La Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Ushuaia continúa realizando controles vehiculares en distintos puntos de la ciudad, tanto diurnos como nocturnos, en los que se verifica el cumplimiento de las normativas vigentes para circular.

En esta oportunidad un total de 75 vehículos fueron controlados por personal del área en avenida Maipú, en inmediaciones del cartel de Ushuaia.

Se labraron siete actas de infracción y fueron incautados tres vehículos por falta de documentación para circular.

El objetivo de estas intervenciones que se realizan diariamente es garantizar la seguridad de conductores y peatones.

