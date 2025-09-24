La Municipalidad de Ushuaia celebró el 30° Aniversario de la Casa de la Cultura “Enriqueta Gastelumendi”

Como parte del 30° Aniversario de la Casa de la Cultura “Enriqueta Gastelumendi”, la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia impulsó diversas actividades a lo largo del fin de semana, contando con propuestas teatrales, musicales y talleres.

La propuesta cultural comenzó el día miércoles con la presentación del Concierto Lírico “Pinceladas Argentinas” en la Sala Niní Marshall, presentando un repertorio de obras académicas y populares a cargo de la soprano Karina Suárez, el tenor Diego Miguel y el pianista Diego Alfredo Pérez. El día jueves, se impulsaron dos propuestas teatrales: “El Cielo está muy lejos” de Tres x Tres y “Pierrotmatch Improvisación” de Pierrot Teatro también en la Sala de la icónica Casa de la Cultura. Entrado el viernes se presentó #Casa Abierta, donde se realizaron talleres de cerámica, visitas guiadas, un workshop/demostración gratuita por parte del Club de Pingüino y los espectáculos de improvisación de Impro Stars y el cierre de la banda Vozenoff. Ya el sábado, con una propuesta libre y gratuita, se llevó adelante el Concierto de la Banda Municipal, que interpretó un repertorio de rock nacional y música de Centroamérica, contando con la participación de César Rodríguez que exhibió temas de su autoría y la pareja de baile Eneas Sabo Córdoba y Nerina Almirón, artistas folklóricos chaqueños parte del Ballet Ushuaia recientemente parte de una gira internacional donde deleitaron al Viejo Continente con su arte. Finalizando, el día lunes 22 con dos funciones se realizó el Cine Infantil, donde chicos y chicas de escuelas primarias disfrutaron de una proyección en la Sala Niní Marshall. Durante la semana, las y los asistentes pudieron visitar la Muestra “Gastelumendi, 30 Años de la Casa de la Cultura”, donde se presentaron piezas originales de la artista y talladora a casi más de 20 años de su última exhibición, iniciativa impulsada en articulación con la Agencia de Innovación del Gobierno de la Provincia, el Museo del Fin del Mundo y familiares de Enriqueta.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, explicó que “celebrando estos 30 años de nuestra Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi, impulsamos una agenda de actividades variadas para todas las edades y públicos, celebrando el arte y la cultura de nuestra ciudad, en este espacio que por tres décadas ha sido y sigue siendo el hogar de artistas como de toda la comunidad”.

Por su parte el director de la Banda Municipal, Luis Álvarez, celebró “poder ser parte de este festejo, que marca 30 años de trabajo y compromiso con el desarrollo cultural de nuestra ciudad. Desde nuestra formación, agradecemos el constante apoyo brindado por la Municipalidad y la Secretaría de Cultura y Educación, compartiendo parte de nuestro repertorio con los vecinos y vecinas”.