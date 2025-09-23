 La Municipalidad de Ushuaia acompañará la “Peña del Prelaborde” este sábado 27 en el Fadul

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia acompañará este sábado 27 de septiembre en el Centro Cultural Esther Fadul a las 21:30 horas la “Peña del Prelaborde”, impulsada por el Prelaborde Tierra del Fuego. La misma contará con un bono contribución de $7.000.

Dicha iniciativa, que dará comienzo posterior a la finalización del Preselectivo que determinará a las y los representantes de Tierra del Fuego de cara al Festival Nacional del Malambo a realizarse en Laborde, Córdoba durante el mes de enero del 2026, contará con espectáculos de música y danza de artistas fueguinos y fueguinas. Allí también, se hará entrega de los premios y certificados a las y los ganadores de la competencia previa.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, destacó que “estamos contentos de acompañar esta propuesta que visibiliza y pone en valor nuestra música popular, acercando a la comunidad a las y los artistas fueguinos que nos representarán en Córdoba, mostrando el gran talento con el que cuenta nuestra provincia”.

Por su parte el delegado de Laborde en Tierra del Fuego, Javier Peralta agradeció “el acompañamiento de la Municipalidad de Ushuaia, que hace posible esta propuesta donde vecinos y vecinas podrán disfrutar de una noche a pura danza y música por parte de nuestras y nuestros representantes provinciales para el Festival Nacional de Malambo”.