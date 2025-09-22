Vuoto recibió a las selecciones masculina y femenina de Handball de Ushuaia

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, recibió a los integrantes y al cuerpo técnico de las selecciones masculina y femenina de handball de la ciudad, que el próximo 11 de octubre disputarán un encuentro frente a sus pares de Río Grande en la categoría Mayores.

Durante la reunión dialogaron sobre el presente de los seleccionados, que vienen trabajando desde marzo con la mirada puesta en los compromisos de octubre.

Los entrenadores Mariela López y Jonathan Insaurralde destacaron que se trata de un proyecto a largo plazo que busca consolidar el handball local, representar a Ushuaia en distintas categorías y competir en el circuito patagónico.

En ese marco, el intendente entregó indumentaria oficial y material deportivo a los jugadores y jugadoras, reafirmando el acompañamiento del Municipio al desarrollo del deporte en la ciudad.