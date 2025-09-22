La Municipalidad de Ushuaia participó del acto en conmemoración del 76° aniversario del hundimiento del Rastreador ARA Fournier, organizado por el Área Naval Austral en las instalaciones del Gimnasio de la Base Naval.

De la ceremonia representando al Municipio estuvieron presentes la viceintendenta, Gabriel Muñiz Sicardi, el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, el secretario de Asuntos Malvinas Dante Asili. Estuvieron presentes funcionarios del gobierno provincial y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Allí, Becerra indicó “hoy, una vez más honramos la memoria de los 77 tripulantes del Rastreador ARA Fournier en el marco del acto conmemorativo del 76° aniversario de su naufragio, organizado por el comandante del Área Naval y Jefe de la Base Naval Ushuaia, Guillermo Alberto Prada y pretendemos continuar siempre, porque forma parte de nuestra historia e identidad”.

En tanto, recordó que el 22 de septiembre de 1949, el Fournier se dirigía en misión de patrulla desde Río Gallegos hacia nuestra ciudad ya que había sido designado como buque de estación en Ushuaia para dar apoyo, patrullar, controlar la actividad de caza y pesca ilegal y demás actividades de investigación científica.

Destino al que no pudo arribar debido a que una fuerte tormenta en el Estrecho de Magallanes ocasionó su hundimiento, llevándose la vida de los 77 tripulantes marinos y civiles.