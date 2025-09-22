CORTE DE ENERGÍA EN USHUAIA

La Dirección Provincial de Energía informa que en la jornada de hoy, lunes 22 de septiembre, se produjo la salida del Alimentador N° 5 debido a una falla por máxima corriente a tierra, lo que ocasiona la interrupción del servicio eléctrico en sectores de la ciudad.

Las zonas afectadas son:

Barrios Solier, Brown, José Hernández, 200 Viviendas, Los Pinos, Intevu 13 y 14.

OSEF y Caja de Previsión Social.

Calle Martial y camino hacia los hoteles del Glaciar Martial.

El corte tendrá una duración aproximada de una hora mientras se realizan los trabajos necesarios para restablecer el servicio.

La DPE solicita a los vecinos sepan disculpar las molestias ocasionadas y agradece la comprensión.