El municipio avanza con la colocación de cartelería vial en el barrio Río Pipo

El Municipio de Ushuaia, a través de la Coordinación de Señalamiento Vial, continúa con la instalación de cartelería en distintos sectores del barrio Río Pipo.

En esta etapa se colocaron nomencladores con nombres de calles y sentidos de circulación en arterias como Río Irigoyen, Bahía San Sebastián, Bahía Primera y Bahía Pakewaia. Hasta el momento ya se instalaron 15 carteles y en los próximos días se avanzará con nuevas colocaciones para reforzar la seguridad vial en el sector.

Estas acciones responden a las demandas surgidas en los talleres de escucha activa que el Municipio llevó adelante en distintos puntos de la ciudad, donde los vecinos plantearon la necesidad de contar con mayor señalización. De esta manera, se continúa trabajando de manera conjunta con la comunidad y atendiendo las necesidades específicas de cada barrio.