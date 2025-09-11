 Juan Eleicegui brindó una doble jornada de capacitación organizada por el Instituto Municipal de Deportes

Con una charla abierta sobre formación deportiva y alto rendimiento finalizó la doble jornada de capacitación brindada por el capitán de la Selección Argentina de hockey pista Juan Eleicegui y organizada por el Instituto Municipal de Deportes de Ushuaia.

El tres veces elegido como Mejor Jugador de América compartió su experiencia desde los inicios, su proceso de formación y su presente en las Selecciones. En su exposición destacó el rol fundamental del entorno en el desarrollo deportivo y emocional de los y las atletas, así como la necesidad de transmitir valores que vayan más allá de la competencia.

Durante la actividad sostuvo que “cuando a los chicos se les impone únicamente la victoria y la competencia se los limita” y remarcó que “es necesario enseñarles a jugar divirtiéndose, ya que esa es la motivación que los impulsa a superarse día a día”.

Eleicegui también valoró la convocatoria alcanzada durante las jornadas y expresó que “no esperaba ver a tantos chicos y chicas en la clínica del martes y me sorprendió la gran participación”. Subrayó además que “me enorgullece ver el crecimiento de la disciplina en la ciudad y el semillero que se viene consolidando en Ushuaia”.

El capitán afrontará junto al seleccionado de Tierra del Fuego el desafío de ir en busca del tricampeonato en el Torneo Argentino de Selecciones que se disputará el próximo fin de semana en Río Grande.