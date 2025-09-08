La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia acompañará el concierto lírico “Pinceladas Argentinas” este miércoles 17 de septiembre a las 19:30 horas en la Sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi.

Dicha propuesta, que se da en el marco del 30° Aniversario de la Casa de la Cultura Enriqueta Gastelumendi, presentará a Karina Suárez, cantante soprano, el tenor Diego Miguel y el pianista Diego Alfredo Pérez. La entrada tendrá un valor de $10.000 siendo su venta a través del WhatsApp 1165157927 o el perfil de Instagram @pinceladasargentinas.

“Pinceladas Argentinas” es un trío donde se conjugan recortes de obras tanto académicas como populares, con una fuerte impronta vinculada a la idiosincrasia del país, acercando la cultura e identidad argentina a través de la música. Sus integrantes combinan sus bases académicas y recorridos variados, representando la música argentina a lo largo y ancho del país, desde los tangos y milongas porteños hasta las canciones sureñas y los carnavalitos y huianos del norte argentino.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, detalló que “estamos muy contentos de acompañar esta propuesta, que resalta y visibiliza la riqueza cultural y musical de nuestro país, celebrando junto a este gran espectáculo y los vecinos y vecinas el 30° Aniversario de una Casa de la Cultura vibrante donde el arte y la cultura se exhiben a la comunidad”.

Para conocer más sobre el concierto lírico “Pinceladas Argentinas”, las y los interesados podrán visitar las redes sociales del mismo en @pinceladasargentinas, así como adquirir sus entradas anticipadas.