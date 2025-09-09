“Mi defendida es inimputable”: comenzó en Ushuaia el juicio contra la madre acusada de matar a su beba

Este lunes 8 de septiembre comenzó en Ushuaia el juicio oral contra Priscila Lucía Luján Santillán, de 25 años, acusada de haber provocado la muerte de su hija Gianna Lucelyn, de apenas un año y ocho meses. La imputada, representada por los defensores oficiales Jesús González Sabre y Carlos Fonrouge, se negó a declarar en la apertura del debate. La estrategia de sus abogados apunta a presentarla como inimputable por supuestos trastornos psicológicos y psiquiátricos.

La acusación de la fiscal Paula Schapochnik es contundente: Santillán habría suministrado a la niña una mezcla letal de clonazepam, quetiapina y levetiracetam, presuntamente en una mamadera. Esa combinación derivó en una intoxicación farmacológica grave con depresión respiratoria, apnea y finalmente un paro cardiorrespiratorio que los médicos del Hospital Regional no lograron revertir.

El hecho ocurrió el 27 de junio de 2023, cuando personal policial trasladó a la pequeña en estado desesperante desde el domicilio familiar hasta el nosocomio, donde finalmente falleció.

La primera jornada del juicio incluyó testimonios clave: declaró la expareja de Santillán y también dos médicas del hospital —una psiquiatra y una pediatra— que fueron relevadas del secreto profesional para poder aportar detalles sobre la atención que habían brindado a madre e hija. Además, la abuela de la imputada participó por videoconferencia: relató haber criado a Priscila en su infancia y hoy tener bajo su cuidado a otra hija de la acusada, de 9 años.

Los observadores judiciales coincidieron en que la defensa busca esquivar la pena de prisión perpetua, que corresponde a la figura de homicidio agravado por el vínculo. Sin embargo, durante toda la instrucción la joven fue considerada lúcida y con plena capacidad de comprender sus actos.

El Tribunal está compuesto por los jueces Rodolfo Bembihy Videla, Maximiliano García Arpón y Alejandro Pagano Zavalía, quienes este martes continuarán escuchando a profesionales especializados en salud mental antes de avanzar con las próximas audiencias.