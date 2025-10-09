La Municipalidad de Ushuaia acompañó el 53° aniversario del Municipio de Tolhuin

La Municipalidad de Ushuaia acompañó este 9 de octubre los festejos por el 53° aniversario de la fundación del Municipio de Tolhuin, junto a vecinos, vecinas y autoridades de toda la provincia.

En representación del Ejecutivo capitalino, el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra, participó de las actividades conmemorativas encabezadas por el intendente Daniel Harrington, que contaron con la presencia de funcionarios de los distintos municipios fueguinos.

Durante la celebración, Becerra transmitió el saludo del intendente Walter Vuoto a toda la comunidad tolhuinense, destacando “la calidez, el esfuerzo y el compromiso de su gente para seguir construyendo un lugar único en el corazón de la provincia”.

“Queremos felicitar a cada tolhuinense por este nuevo aniversario, por su historia y por el espíritu solidario que caracteriza a esta querida comunidad”, expresó el funcionario.