El Gobierno suma un generador de 1,2 megas para reforzar el sistema eléctrico de Tolhuin

El Gobierno de Tierra del Fuego contrata un equipo auxiliar de 1,2 megavatios de potencia destinado a la ciudad de Tolhuin en el marco de las acciones que se vienen desarrollando para mejorar y fortalecer la infraestructura eléctrica local.

El nuevo equipo permitirá realizar tareas de mantenimiento en los generadores existentes sin afectar la provisión de energía a los hogares, comercios e instituciones de la ciudad, optimizando las condiciones de funcionamiento del sistema y mejorando la capacidad de respuesta ante contingencias o emergencias.

Esta incorporación constituye un avance clave para asegurar la estabilidad operativa del sistema eléctrico local, especialmente en una ciudad que continúa expandiéndose en infraestructura, servicios y población. Contar con un sistema de respaldo (backup) posibilitará planificar trabajos técnicos con mayor seguridad y eficiencia, fortaleciendo la gestión energética de la localidad.

Con la llegada de este generador auxiliar se consolida un proceso sostenido de mejora y planificación energética orientado a garantizar un servicio más estable y previsible para la comunidad de Tolhuin, acompañando su crecimiento y desarrollo en el corazón de la isla.