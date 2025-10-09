Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

El Gobierno suma un generador de 1,2 megas para reforzar el sistema eléctrico de Tolhuin

El Gobierno de Tierra del Fuego contrata un equipo auxiliar de 1,2 megavatios de potencia destinado a la ciudad de Tolhuin en el marco de las acciones que se vienen desarrollando para mejorar y fortalecer la infraestructura eléctrica local.

El nuevo equipo permitirá realizar tareas de mantenimiento en los generadores existentes sin afectar la provisión de energía a los hogares, comercios e instituciones de la ciudad, optimizando las condiciones de funcionamiento del sistema y mejorando la capacidad de respuesta ante contingencias o emergencias.

Esta incorporación constituye un avance clave para asegurar la estabilidad operativa del sistema eléctrico local, especialmente en una ciudad que continúa expandiéndose en infraestructura, servicios y población. Contar con un sistema de respaldo (backup) posibilitará planificar trabajos técnicos con mayor seguridad y eficiencia, fortaleciendo la gestión energética de la localidad.

Con la llegada de este generador auxiliar se consolida un proceso sostenido de mejora y planificación energética orientado a garantizar un servicio más estable y previsible para la comunidad de Tolhuin, acompañando su crecimiento y desarrollo en el corazón de la isla.

